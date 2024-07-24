Спасение потерявшей сознание на крыше собора в Европе туристки попало на видео

Туристка из США потеряла сознание из-за жары на крыше Миланского собора

Туристка из США потеряла сознание из-за жары на крыше Миланского собора и была эвакуирована. Спасательная операция попала на видео, которое публикует Yahoo News.

На размещенных в сети кадрах пожарные на специальных тросах аккуратно спускают лежащую в горизонтальном положении женщину вниз. Уточняется, что пострадавшую пришлось снимать с высоты более 60 метров. Внизу ее передали сотрудникам скорой помощи.

В конце июня французская туристка отправила тревожное послание перед исчезновением на популярном курорте Европы. Она написала хозяину отеля сообщение на английском со словами: «Я падать».

