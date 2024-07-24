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09:20, 24 июля 2024Экономика

США закупили рекордное количество машин у Китая

Летом 2024-го США закупили в Китае легковых автомобилей на рекордные $401,7 млн
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: China Daily / Reuters

Летом 2024 года Китай установил рекорд по поставкам легковых автомобилей в Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на данные статслужбы КНР сообщает РИА Новости.

За месяц США закупили машин на 401,7 миллиона долларов — максимальную в истории взаимной торговли двух стран сумму. С января экспорт автомобилей из Китая вырос почти втрое, а в сравнении с маем увеличился на 17 процентов.

Эксперты объясняют тенденцию опасениями местных дилеров на фоне торговой войны с китайскими производителями электрокаров, против которых уже ввели заградительные пошлины. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намеревался распространить их действие на все китайские машины.

За июнь Китай поставил другим странам автомобилей на 6,705 миллиарда долларов (минус 18 процентов за месяц) — это рекордно низкий показатель с февраля 2024 года. Пятая часть всех отгрузок пришлась на Россию (плюс 3,6 процентного пункта), остальными крупнейшими покупателями стали Бельгия (семь процентов), США и ОАЭ (по шесть процентов) и Мексика (пять процентов).

В 2023 году китайский автопром впервые обогнал американский по объему продаж. По словам аналитиков британской компании JATO Dynamics, бренды из США реализовали 11,9 миллиона новых автомобилей, а из Китая — 13,4 миллиона, превысив показатели 2022 года на 23 процента. Китайские производители нарастили присутствие на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле.

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      Вячеслав Агапов
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