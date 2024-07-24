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09:37, 24 июля 2024Мир

Стали известны возможные кандидаты на пост вице-президента США от демократов

FT: кандидатом на пост вице-президента США может стать губернатор Пенсильвании
Джош Шапиро (слева)

Джош Шапиро (слева). Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Кандидатами на пост вице-президента США от Демократической партии могут стать губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны Марк Келли и губернатор Северной Каролины Рой Купер. Имена возможных претендентов назвала газета The Financial Times (FT) со ссылкой на крупных спонсоров партии.

Отмечается, что их кандидатуры сейчас проверяются бывшим генеральным прокурором США Эриком Холдером. Все три кандидата имеют личные связи с кандидатом на пост президента США от демократов и действующим вице-президентом страны Камалой Харрис.

Купер и Харрис были генеральными прокурорами своих штатов в одно и то же время и вместе проводили кампанию в Северной Каролине в последние недели. Шапиро знаком с Харрис почти два десятилетия.

При этом несколько доноров партии выразили обеспокоенность тем, что у Шапиро нет достаточного опыта работы в правительстве, а Келли придется отказаться от своего места в Сенате, чтобы стать вице-президентом, что может стоить демократам важного места, необходимого им для сохранения большинства.

Ранее Харрис опередила кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Ее поддержали 44 процента респондентов по сравнению с 42 процентами у Дональда Трампа.

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      Семен Александров
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