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17:15, 24 июля 2024Культура

Стало известно о препятствиях для проката фильма о Трампе в США

Кинокритик Ромодановская: штаб Трампа будет «тормозить» прокат фильма «Ученик»

Фото: Tom Brenner / Reuters

Главный редактор портала ProfiCinema, член Гильдии киноведов и кинокритиков России Нина Ромодановская заявила о препятствиях для проката фильма о кандидате в президенты Дональде Трампе в США. Ее слова приводит НСН.

Ромодановская выразила мнение, что штаб Трампа будет препятствовать выходу фильма в американский прокат. «Я не знаю, какой должен быть ресурс, чтобы что-то не вышло в США, тем не менее, наверняка его будут "тормозить". Особенно в тех штатах, где у Трампа не очень сильные позиции», — высказалась эксперт.

Кинокритик отметила, что после показа картины на Каннском фестивале стало известно о волнении в предвыборном штабе политика. Однако, по ее мнению, даже выставляющий Трампа в невыгодном свете байопик вряд ли снизит популярность экс-лидера США.

Ранее стало известно, что в Трампа стреляли во время митинга. Нападение произошло, когда политик говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

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      Мария Рюрикова
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