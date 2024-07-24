Стало известно о препятствиях для проката фильма о Трампе в США

Кинокритик Ромодановская: штаб Трампа будет «тормозить» прокат фильма «Ученик»

Главный редактор портала ProfiCinema, член Гильдии киноведов и кинокритиков России Нина Ромодановская заявила о препятствиях для проката фильма о кандидате в президенты Дональде Трампе в США. Ее слова приводит НСН.

Ромодановская выразила мнение, что штаб Трампа будет препятствовать выходу фильма в американский прокат. «Я не знаю, какой должен быть ресурс, чтобы что-то не вышло в США, тем не менее, наверняка его будут "тормозить". Особенно в тех штатах, где у Трампа не очень сильные позиции», — высказалась эксперт.

Кинокритик отметила, что после показа картины на Каннском фестивале стало известно о волнении в предвыборном штабе политика. Однако, по ее мнению, даже выставляющий Трампа в невыгодном свете байопик вряд ли снизит популярность экс-лидера США.

Ранее стало известно, что в Трампа стреляли во время митинга. Нападение произошло, когда политик говорил о своем сопернике Джо Байдене. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.