Техник признался в неправильной установке датчиков на рухнувшем в Подмосковье SSJ-100

«Авиаторщина»: на рухнувшем SSJ-100 неправильно установили датчики угла атаки

Техник Центра техобслуживания и ремонта самолетов гражданской авиации Луховицкого авиазавода признался в неправильной установке датчиков угла атаки (ДУА) на рухнувшем в Подмосковье пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источник, близкий к комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Уточняется, что специалист по ошибке установил два датчика не по нужным меткам. Это подтверждают и найденные обломки воздушного судна.

Источник также рассказал о происходящем в кабине пилотов во время крушения лайнера. «До последнего они боролись за живучесть. Работали по инструкции. Но последние секунды молчали», — поделился он данными о расшифровке внутрикабинных переговоров.

Ранее эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100 под Коломной. Предварительно, катастрофа не связана с работой двигателей.

Superjet 100 авиакомпании «Газпром Авиа» потерпел крушение днем в пятницу, 12 июля, в Коломенском районе Подмосковья. Построенный в 2014 году лайнер рухнул в лесном массиве, вылетая из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П.А. Воронина во Внуково. За три часа до крушения борт проходил техническое обслуживание.