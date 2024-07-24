Трамп подал жалобу на штаб Харрис из-за денег Байдена

CNN: штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за перевода средств кампании Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты США и экс-главы государства Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию на штаб вице-президента страны Камалы Харрис из-за перевода средств, собранных на переизбрание действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документ.

Согласно данным, штаб Трампа считает, что перевод денег будет представлять собой «немногим больше, чем плохо завуалированное чрезмерное пожертвование от одного кандидата в президенты другому».

«Попытка Харрис совершить кражу 91,5 миллиона долларов из оставшихся на предвыборную кампанию Байдена средства — наглый захват денег, который станет чрезмерным взносом и крупнейшим нарушением в истории», — говорится в жалобе.

Ранее Трамп предрек, что вице-президент Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах. Помимо этого, он выразил желание провести следующие дебаты на телеканале Fox News, а не на площадке телекомпании ABC, обвинив последнюю в предвзятости.