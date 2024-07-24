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08:08, 24 июля 2024Мир

Трамп раскрыл письмо президента Палестины перед встречей с Нетаньяху

Трамп раскрыл письмо президента Палестины Аббаса перед встречей с Нетаньяху
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскрыл письмо лидера Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщает портал Axios.

«Письмо Аббаса является сигналом о том, что президент Палестины хочет начать новую главу в отношениях с кандидатом в президенты от Республиканской партии после их разногласий из-за решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город посольство США в декабре 2017 года», — отмечает портал.

При этом письмо поступило перед встречей Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая может пройти в скором времени. Предполагается, что экс-президент хочет повысить значимости своей встречи с израильским премьером и обсудить возможные пути завершения конфликта в Газе.

Ранее Politico сообщало, что Нетаньяху планирует провести встречу с Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. Отмечается, что помощники двух политиков обсуждали возможность встречи во Флориде, однако бывший американский лидер пока не дал прямого согласия.

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      Максим Габриелян
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