Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом

Politico: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом во время визита в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречу с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты на этой неделе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что помощники Трампа и Нетаньяху обсуждали возможность встречи во Флориде, однако бывший американский лидер пока не дал прямого согласия. По словам собеседника издания, встреча может состояться в конце недели, после предвыборного митинга Трампа в Северной Каролине.

Премьер-министр Израиля на этой неделе прибывает в Вашингтон. Он планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Также он намерен выступить перед конгрессом Соединенных Штатов в среду, 24 июля.

