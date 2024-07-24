Трамп рассказал о взаимной неприязни Обамы и Байдена

Трамп: Обама заставил Байдена выйти из гонки, потому что терпеть его не может

Президента США Джо Байдена заставили уйти из гонки ведущие демократы, такие как экс-глава государства Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, считает кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Его слова приводит New York Post.

«Обама его терпеть не может, и он не может терпеть Обаму. Обама сыграл свою роль, потому что сказал, что не собирается его поддерживать», — сказал он.

По мнению Трампа, все бывшие соратники бросили его и сказали: «Или ты выйдешь хорошим, или мы примемся за тебя». После этого у Байдена не было выбора, заключил политик.

Ранее Обама и Пелоси не поддержали напрямую выбор кандидатуры вице-президента Камалы Харрис вместо действующего американского лидера Джо Байдена. Экс-президент призвал однопартийцев к «более конкурентному процессу выдвижения кандидатов». Он заявил, что в ближайшие дни Демпартия «будет плавать в неизведанных водах».