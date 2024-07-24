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17:15, 24 июля 2024Путешествия

Турист избил карманника палкой за попытку украсть кошелек и попал на видео

Canarian Weekly: на Тенерифе турист избил карманника палкой и попал на видео

На острове Тенерифе турист жестко избил палкой карманника, который попытался украсть его кошелек. Драка попала на видео, которое публикует портал Canarian Weekly.

Инцидент произошел 22 июля на пляже Лос-Абригос. На записи видно, как отдыхающий набрасывается на мужчину с палкой, нанося ему удары по телу и голове. Пострадавший пытается защититься, спотыкается о камни и бросается в море. При этом отдыхавшие на пляже семьи с детьми в спешке разбегаются.

Уточняется, что причиной конфликта стала попытка пострадавшего украсть кошелек у туриста.

Ранее британские туристы подрались на взлетно-посадочной полосе аэропорта Тенерифе. Мужчины прилетели на испанский курорт провести мальчишник, но в итоге уехали в полицию.

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      Мария Борисова
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