У стримерши лопнул желудок в прямом эфире

В Китае у стримерши, которая 10 часов поедала различные блюда на камеру, лопнул желудок. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя Пань Сяо Тин была популярной мукбанг-блогершей. Авторы мукбанг-контента объедаются в прямом эфире, общаясь со зрителями. 14 июля очередная трансляция Тин продолжалась около 10 часов, и она успела съесть около 10 килограммов еды.

К концу стрима женщине стало плохо, она потеряла сознание. Прибывшие медики не смогли ее спасти. Позже выяснилось, что ее желудок был «деформирован и полон непереваренной пищи». Выяснилось также, что перед последним стримом родители и поклонники предупреждали Тин, что он может плохо кончиться.

Ранее Тин уже госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением, однако, выписавшись из больницы, она возобновила мукбанг-трансляции.

В мая 2023 года сообщалось, что в Китае мужчина мечом отрубил руку стримеру во время прямой трансляции. Стример общался с другом, когда внезапно в кадре появился неизвестный с мечом.