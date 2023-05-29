Мужчина мечом отрубил руку стримеру в прямом эфире

Dexerto: мужчина с мечом напал на китайского блогера и отрубил ему руку

Мужчина в китайском городе Сямынь, провинция Фуцзянь, напал на блогера в прямом эфире и отрубил ему руку мечом. Об этом сообщает Dexerto.

Стример общался с другом, когда внезапно в кадре появился мужчина с мечом. Он начал нападать на ведущего и его друга. В результате конфликта стример потерял руку, что было запечатлено на видео, распространяющемся в социальных сетях. В момент атаки трансляцию смотрели 99 человек.

На записи видно, как окружающие разбегаются, пытаясь скрыться от нападавшего.

После сообщений о произошедшем на место, где проводилась трансляция, приехали скорая помощь и полиция. Оказалось, что подозреваемый по имени Ло ранее поссорился со стримером и его другом в приложении Douyin (китайский аналог TikTok), что и послужило причиной нападения.

Оба получивших травмы мужчины были госпитализированы. Помимо отрубленной руки, стример и его друг получили ранения в спину. Травмы не угрожают их жизни.

В соцсетях распространились фотографии, на которых видна лежащая на земле рука пострадавшего. Пользователи начали требовать наказания для нападавшего.

Спустя несколько часов после насильственного нападения полиция нашла и арестовала подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что полицейские в американском штате Флорида задержали нарушителя, пригрозившего им мечом с рукоятью в виде дракона. Инцидент произошел, когда полицейские подошли к автомобилю, припаркованному на обочине дороги и перегородившему велодорожку.

