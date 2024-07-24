Участники шоу «Последний герой», которое снимается на Алтае и выходит на телеканале ТВ-3, разделали и съели выдру. Эпизод был показан в выпуске передачи, о нем рассказали участники.
Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура — шоу проверят на незаконную охоту, так как ловить выдру разрешено только в определенный период весной и осенью.
Выдру поймали в капкан и накормили участников шоу
Эпизод со съедением выдры был показан 20 июля в четвертом выпуске «Последнего героя». Участник шоу Павел Ярыгин рассказал на камеру, что отправился ловить рыбу и услышал вой. Уже после рыбалки он увидел на берегу реки другого участника — нейрохирурга Адама Царикаева. «Он там кого-то разделывает», — добавил Ярыгин.
Затем показали и саму разделанную выдру. Тушку зверя Царикаев принес в лагерь своим партнерам по шоу, предложив съесть. Выдра могла попасть в капкан, который участники нашли в реке ранее. Судя по выпуску, партнеры поблагодарили Царикаева за добычу, однако сам процесс поедания выдры не показан. «Я много-много раз видел, как это делается с большими животными, с овцами», — объяснил он.
Природоохранная прокуратура заинтересовалась эпизодом
В среду прокуратура Республики Алтай, на территории которой снимается шоу, сообщила, что природоохранной прокуратурой организована проверка «по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте на пушное животное участниками телепередачи».
К проверке подключился и местный комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. «О результатах проверки Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой будет сообщено дополнительно», — добавили в ведомстве.
Кроме того, управление МВД по региону направило запрос для установления личности причастных к охоте. Это является обязательной первичной процедурой, несмотря на то что в шоу все имена указаны.
Как утверждается, заявление на передачу написал один из телезрителей, однако других подробностей обращения не приводится.
Отмечается, что нарушением может быть тот факт, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой и что поимка с помощью капкана запрещена.
Участников шоу назвали браконьерами
Блогер Andy Goldred, делающий обзоры на ТВ-шоу, призвал определить место съемок, поскольку правый берег Телецкого озера (в том районе проходят съемки) является частью Алтайского государственного природного заповедника, в котором запрещены рыбалка и охота.
Он также назвал участников шоу браконьерами. «Нейрохирург добил несчастное животное и тут же освежевал. Напомню, что в прошлом выпуске они безвозмездно отпустили поросенка и буквально через день поймали несчастное дикое животное самым негуманным методом», — возмутился блогер.