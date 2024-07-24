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18:25, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Участники шоу «Последний герой» зажарили и съели выдру на Алтае. Их проверит прокуратура

Участники шоу «Последний герой» пожарили незаконно выловленную выдру на Алтае

Кадр: шоу «Последний герой» / Mash

Участники шоу «Последний герой», которое снимается на Алтае и выходит на телеканале ТВ-3, разделали и съели выдру. Эпизод был показан в выпуске передачи, о нем рассказали участники.

Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура — шоу проверят на незаконную охоту, так как ловить выдру разрешено только в определенный период весной и осенью.

Выдру поймали в капкан и накормили участников шоу

Эпизод со съедением выдры был показан 20 июля в четвертом выпуске «Последнего героя». Участник шоу Павел Ярыгин рассказал на камеру, что отправился ловить рыбу и услышал вой. Уже после рыбалки он увидел на берегу реки другого участника — нейрохирурга Адама Царикаева. «Он там кого-то разделывает», — добавил Ярыгин.

Затем показали и саму разделанную выдру. Тушку зверя Царикаев принес в лагерь своим партнерам по шоу, предложив съесть. Выдра могла попасть в капкан, который участники нашли в реке ранее. Судя по выпуску, партнеры поблагодарили Царикаева за добычу, однако сам процесс поедания выдры не показан. «Я много-много раз видел, как это делается с большими животными, с овцами», — объяснил он.

Кадр: шоу «Последний герой» / Mash

Природоохранная прокуратура заинтересовалась эпизодом

В среду прокуратура Республики Алтай, на территории которой снимается шоу, сообщила, что природоохранной прокуратурой организована проверка «по размещенной в СМИ информации о незаконной охоте на пушное животное участниками телепередачи».

К проверке подключился и местный комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. «О результатах проверки Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой будет сообщено дополнительно», — добавили в ведомстве.

Кроме того, управление МВД по региону направило запрос для установления личности причастных к охоте. Это является обязательной первичной процедурой, несмотря на то что в шоу все имена указаны.

Как утверждается, заявление на передачу написал один из телезрителей, однако других подробностей обращения не приводится.

Фото: Jim / Unsplash

Отмечается, что нарушением может быть тот факт, что охота на выдр разрешена только осенью и зимой и что поимка с помощью капкана запрещена.

Участников шоу назвали браконьерами

Блогер Andy Goldred, делающий обзоры на ТВ-шоу, призвал определить место съемок, поскольку правый берег Телецкого озера (в том районе проходят съемки) является частью Алтайского государственного природного заповедника, в котором запрещены рыбалка и охота.

Он также назвал участников шоу браконьерами. «Нейрохирург добил несчастное животное и тут же освежевал. Напомню, что в прошлом выпуске они безвозмездно отпустили поросенка и буквально через день поймали несчастное дикое животное самым негуманным методом», — возмутился блогер.

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      Антон Похиляк
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