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17:01, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Съевших выдру участников «Последнего героя» проверит прокуратура

Прокуратура Алтая проверит участников «Последнего героя», съевших выдру

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Прокуратура Республики Алтай проверит участников шоу о выживании «Последний герой», съевших выдру. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что прокуратура проверит конкурсантов «для уточнения обстоятельств и установления группы лиц, причастных к поеданию выдры». Издание отмечает, что заявление на участников шоу написал один из зрителей.

Отмечалось, что в четвертой серии сезона, снимающегося на Алтае, участник проекта Алан Царкаев разделал и приготовил выдру, пойманную в капкан. Вместе с Царкаевым мясо животного употребили в пищу и другие участники шоу.

Ранее участница «Последнего героя», юмористка Надежда Ангарская, ставшая победительницей проекта в 2020 году, рассказала о сумасшествии, начинавшемся из-за недостатка еды на проекте. Она заявила, что из-за голода у участников начинались ломки.

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      Мария Большакова
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