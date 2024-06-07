Участница «Последнего героя» рассказала о начинавшемся из-за голода сумасшествии

Юмористка Ангарская заявила, что голод был испытанием в «Последнем герое»

Актриса юмористического проекта Comedy Woman на ТНТ, победительница шоу о выживании «Последний герой» на ТВ-3 Надежда Ангарская рассказала об испытании голодом на проекте. Подробности она раскрыла в подкасте для YouTube-канала «Моно Стиль».

Ангарская заявила, что участники из-за недостатка еды начинали сходить с ума. «Все равно происходит какая-то интоксикация организма. Потому что в печени оно собирается. Если ты куришь, пьешь — все. У тебя ломки начинаются», — рассказала юмориста.

Также звезда Comedy Woman добавила, что во время съемок у конкурсантов не было нормальных условий для жизни. По ее словам, к этому стоило привыкнуть, чтобы остаться в проекте.

Ранее певец Прохор Шаляпин, принявший участие в российском экстремальном шоу, рассказал о травме пениса. Он получил ее, когда проходил одно из испытаний на высоте. Шаляпин добавил, что повреждение не повлияло на здоровье его половых органов.

Ангарская стала победительницей проекта в 2020 году. Конкурсанты боролись за квартиру в Москве. В 2021-м юмористка также приняла участие в проекте.