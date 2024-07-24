Уехавший в Израиль телеведущий назвал преимущество России

Телеведущий, сценарист «Вечернего Урганта» Павел Виноградов, уехавший в Израиль, назвал преимущество России. Об этом он высказался в эфире «Лучшего радио Израиля», доступном на YouTube.

Виноградов заявил, что в России активно развиваются юмористические жанры. «Не хочу слишком сильно хвалить Россию в каком-то смысле. Но в России реально последние годы происходили какие-то взрывные развития разных проектов. Если появляется какой-то жанр, то за первые несколько лет происходит какой-то ядерный взрыв практически, и развитие колоссального уровня», — выразил мнение ведущий.

В качестве примера Виноградов привел стендап. По словам сценариста, он сам организовывал стендап-вечеринки, на которых выступали впоследствии ставшие известными юмористы Слава Комиссаренко, Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и другие.

Виноградов был участником команды КВН «Незолотая молодежь». С 2007 по 2009 год работал сценаристом в проектах «Убойная лига» и «Смех без правил», с 2012 года — в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ранее известный российский телеведущий Владимир Раевский, переехавший в Израиль, назвал себя израильтянином. По этой причине, по его словам, он поддерживает Израиль в конфликте с сектором Газа.