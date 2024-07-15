Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

Телеведущий Раевский заявил, что считает себя израильтянином

Журналист и телеведущий Владимир Раевский, уехавший из России, назвал себя израильтянином. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу проекта «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

«Я израильтянин, и совершенно понятно, какую сторону я занимаю во время текущей войны [Израиля] с Газой. Я не раз об этом говорил и всегда буду говорить», — констатировал телеведущий.

При этом он подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы объяснять действия Израиля в этом военном конфликте историей. По его словам, израильские власти часто апеллируют к событиям прошлого в этом контексте, что он считает неоправданным. «Я не очень понимаю, какое это имеет отношение к сегодняшнему дню», — заявил Раевский.

Ранее журналист рассказал о гражданстве Израиля. Он уточнил, что получил его до начала спецоперации на Украине. При этом Раевский отметил, что власти возмущаются, если репатрианты покидают Израиль после получения гражданства.

Раевский работал над историческими программами для телеканалов «Культура», «Москва 24», «Россия 2» и других. После начала спецоперации переехал из России в Тель-Авив, но позднее уехал оттуда.