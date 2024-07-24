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10:06, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль телеведущий пожаловался на проблемы с работой

Ведущий Виноградов заявил, что не может получить работу в Израиле из-за языка

Кадр: Лучшее радио Израиль / YouTube

Российский телеведущий и комик, сценарист «Вечернего Урганта» Павел Виноградов, уехавший в Израиль, рассказал о сложностях жизни в другой стране. Подробности он раскрыл в эфире «Лучшего радио Израиля», доступном на YouTube.

Комик заявил, что за полтора года жизни в стране не выучил иврит. Виноградов признался, что из-за жизненных обстоятельств не ходил на занятия в языковую школу.

По словам ведущего, он предпочитает работать только на русском языке. Однако с этим в Израиле у него возникли проблемы. «Очень непросто здесь получить работу на родном языке. Потому что я сценарист, я, можно сказать, филолог. И мне это действительно сложно сделать здесь. К сожалению, выделяются очень небольшие бюджеты на русскоязычную аудиторию», — пожаловался он.

По словам ведущего, сейчас он живет за счет сбережений.

С 2007 по 2009 год Виноградов работал сценаристом в проектах «Убойная лига» и «Смех без правил», а с 2012 года стал сотрудничать с шоу «Вечерний Ургант».

Ранее юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о плачевном итоге эмиграции. Он признался, что после отъезда из страны стал редко видеться с младшей дочерью.

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      Мария Большакова
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