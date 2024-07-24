В Атлантике затонуло судно с россиянами на борту

The Guardian: в Атлантике затонуло судно с россиянами на борту

В Южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно c гражданами России на борту, сообщает The Guardian.

На судне было 27 человек. 14 из них удалось спасти. Еще шестеро человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

Судно затонуло рано утром 23 июля, подав сигнал бедствия, в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов города Стэнли.

Как сообщает РИА Новости, на борту находились десять испанцев, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

В июне российские моряки спасли у берегов Норвегии немца, унесенного в открытый океан на моторной лодке. Спасателями оказались члены экипажа рыбопромыслового траулера «Куршская коса», вышедшего из порта Калининграда. Отечественное судно направлялось в Северную Атлантику для добычи рыбы.