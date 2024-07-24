В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

Гладков: в Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

Украинский беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате часть здания оказалась полностью разрушена. Пострадавших нет.

FPV-дрон также атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа. Из-за взрыва в частном доме разрушилась крыша.

Ранее с 23 июля в 14 приграничных селах Белгородской области, где складывается наиболее сложная обстановка, ограничили въезд и установили контрольно-пропускные пункты.

Отмечалось, что речь идет о населенных пунктах Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безымено, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергилевка.