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00:50, 23 июля 2024Россия

Въезд в ряд сел ограничили в российском регионе

В Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 приграничных сел

Фото: Валерий Морев / РИА Новости

С 23 июля в 14 приграничных селах Белгородской области, где складывается наиболее сложная обстановка, ограничат въезд и установят контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Недавно мы приняли решение ограничить въезд еще в 14 населенных пунктов», — написал губернатор.

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безыменое, Горьковский, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка, Щетиновка, Валковский и Вергилевка.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами три автомобиля в Белгородской области. В результате пострадали два водителя.

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      Евгений Силаев
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