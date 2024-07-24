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23:20, 24 июля 2024Мир

В Белом доме отвергли связь между состоянием здоровья Байдена и его выходом из гонки

Белый дом: выход Байдена из гонки не связан с состоянием здоровья

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Состояние здоровья президента США Джо Байдена не связано с его решением выйти из предвыборной гонки. Об этом на брифинге рассказала Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, передает РИА Новости.

«Подобные решения очень личные, их нелегко принимать», — сказала она.

Байден объявил о прекращении участия в предвыборной гонке 21 июля. Как указано в его письме, он сделал это в интересах своей партии и народа. В качестве кандидата на пост президента США от демократов он поддержал вице-президента Камалу Харрис. Выдвижение нового кандидата, вероятнее всего, произойдет на съезде Демократической партии с 19 по 22 августа.

Ранее американский журналист Чарли Кирк обвинил Камалу Харрис в том, что она отправила Джо Байдена «на бойню». По его словам, вице-президент хочет занять пост главы государства и намеренно скрывала информацию о состоянии здоровья Байдена.

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      Артём Верейкин
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