В США обвинили Харрис в отправке Байдена «на бойню»

Журналист Кирк: Харрис отправила Байдена «на бойню», чтобы занять его пост

Вице-президент США Камала Харрис отправила действующего главу государства Джо Байдена «на бойню», чтобы занять его пост. С таким обвинением в адрес политика выступил американский журналист Чарли Кирк в соцсети X.

По его словам, Харрис была осведомлена о том, что президент болен и не в состоянии руководить страной, однако намеренно скрывала этот факт. «Она расчетливая, бессердечная, жаждущая власти женщина, которая отбросит Америку ради собственных амбиций», — утверждает Кирк.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата от демократов Камалу Харрис. Президент уточнил, что не уйдет в отставку и сосредоточится на обязанностях главы государства до окончания президентского срока.