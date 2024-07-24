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17:40, 24 июля 2024Мир

В ЕС отреагировали на требование Венгрии вернуть нефть из России

ЕК отказалась отвечать на запрос Венгрии по блокировке Украиной нефти из России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) отвергла требование Венгрии и Словакии рассмотреть в течение трех дней вопрос о блокировке Украиной поставок нефти из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Еврокомиссия не обязана отвечать на запрос Венгрии и Словакии в течение трех дней», — сообщил агентству представитель ЕК.

Он добавил, что в данный момент Еврокомиссия изучает суть требований Будапешта и Братиславы, а также собирает дополнительную информацию. Он подчеркнул, что решений о дальнейших действиях «пока не принято».

19 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении поднять вопрос о запрете Украиной поставок нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» российской компанией «Лукойл», против которой Киев ввел санкции.

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      Дарья Устьянцева
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