Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 24 июля 2024Мир

В Испании осудили пославшего взрывчатку в посольство Украины пенсионера

Europa Press: пославшему взрывчатку в посольство Украины испанцу дали 18 лет

Фото: Unsplash

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера Помпейо Гонсалеса из города Бургос, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой. Об этом передает новостное агентство Europa Press, ссылаясь на решение суда.

Гонсалеса в возрасте 76 лет приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к восьми годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях. Отмечается, что он отправлял взрывчатку в том числе в посольство Украины в Мадриде.

По версии судьи, обвиняемый стремился «вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сооснователь Wildberries заявил об отстранении от управления компанией

      В Испании осудили пославшего взрывчатку в посольство Украины пенсионера

      Возлюбленная Роналду показала обнаженные ягодицы на камеру

      Украинка предложила изымать и продавать недвижимость России в Берлине

      Россия заявила о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

      На Украине сообщили о масштабном пожаре с угрозой детонации взрывоопасных предметов

      Госдума приняла закон по реализации налоговой политики России

      В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство

      Раскрыты два варианта заморозки активов России в ЕС

      В Белгородской области беспилотник врезался в многоквартирный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше