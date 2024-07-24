В Испании осудили пославшего взрывчатку в посольство Украины пенсионера

Europa Press: пославшему взрывчатку в посольство Украины испанцу дали 18 лет

Национальная судебная коллегия Испании приговорила к 18 годам лишения свободы пенсионера Помпейо Гонсалеса из города Бургос, обвиняемого в отправке писем с самодельной взрывчаткой. Об этом передает новостное агентство Europa Press, ссылаясь на решение суда.

Гонсалеса в возрасте 76 лет приговорили к десяти годам лишения свободы по обвинению в терроризме и к восьми годам за изготовление, владение и использование взрывных, воспламеняющихся или зажигательных устройств в террористических целях. Отмечается, что он отправлял взрывчатку в том числе в посольство Украины в Мадриде.

По версии судьи, обвиняемый стремился «вызвать большой переполох в испанском обществе, чтобы оказать давление на правительства Испании и США и другие организации, расположенные в Испании, чтобы прекратить поддержку Украины».