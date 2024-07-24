В Конгрессе пригрозили уголовным делом ушедшей в отставку главе Секретной службы

Конгрессвумен Грин пригрозил уголовным делом экс-главе Секретной службы

Конгрессвумен-республиканец Маржори Тейлор Грин пригрозила уголовным делом ушедшей в отставку с должности главы Секретной службы Кимберли Читл и руководителю министерства внутренней безопасности Алехандро Майкоркасу из-за попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом она написала в соцсети X.

«Она не ускользнет и не насладится пенсией. Читл и Майоркаса ждет ответственность за их действия, в том числе возможные уголовные расследования», — написала Грин в соцсети Х. Парламентарий подчеркнула, что отставка Читл «не будет концом» для нее.

Ранее Трамп заявил, что Секретная служба проделала фантастическую работу, с первой попытки уничтожив совершившего на него покушение стрелка. Он подчеркнул, что, несмотря на произошедшее, хотел продолжить свое выступление на митинге, однако агенты уговорили его уйти и отправиться в больницу.