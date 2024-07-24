В Кремле отреагировали на идею Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Песков: нужно понять детали идеи Нетаньяху по аналогу НАТО на Ближнем Востоке

Нужно понять детали инициативы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке, а потом уже делать какие-то выводы. На идею израильского политика отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Нетаньяху предложил США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. Политик пояснил, что подобный блок будет направлен против «иранской угрозы». Он подчеркнул, что приглашение вступить в такой альянс должна получить каждая страна региона, которая нормализует отношения с Израилем.