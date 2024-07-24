В МИД России высказались о помощи Евросоюза для Армении

МИД: ЕС хочет влиять на Закавказье, направляя деньги на поддержку ВС Армении

Европейский союз (ЕС) намерен распространить деструктивное влияние в Закавказье, направляя деньги на поддержку Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«За планами Евросоюза направить десять миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье», — сказала она.

Российская сторона уверена, что цели ЕС очевидны. Захарова привела в пример Украину. По ее словам, Европейский фонд мира это не про стабильность и безопасность, а про войну и провоцирование государств.

Ранее решение Евросовета о выделении Еревану финансовой помощи было раскритиковано в Азербайджане. В МИД страны назвали опасными эти действия ЕС. Такая деятельность Евросоюза «носит откровенно односторонний и предвзятый характер», отмечали в министерстве.