Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 24 июля 2024Бывший СССР

В МИД России высказались о помощи Евросоюза для Армении

МИД: ЕС хочет влиять на Закавказье, направляя деньги на поддержку ВС Армении

Фото: Katarina Stoltz KS / AA / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен распространить деструктивное влияние в Закавказье, направляя деньги на поддержку Вооруженных сил (ВС) Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«За планами Евросоюза направить десять миллионов евро на поддержку вооруженных сил Армении, безусловно, стоят геополитические расчеты ЕС распространить свое деструктивное влияние на этот регион, то есть Закавказье», — сказала она.

Российская сторона уверена, что цели ЕС очевидны. Захарова привела в пример Украину. По ее словам, Европейский фонд мира это не про стабильность и безопасность, а про войну и провоцирование государств.

Ранее решение Евросовета о выделении Еревану финансовой помощи было раскритиковано в Азербайджане. В МИД страны назвали опасными эти действия ЕС. Такая деятельность Евросоюза «носит откровенно односторонний и предвзятый характер», отмечали в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      В МИД Белоруссии рассказали об итогах переговоров с КНДР

      В резком росте цен на чеснок обвинили Китай

      Балашихинского отравителя заподозрили по еще одному делу

      Экс-премьер Молдавии примет участие в выборах президента

      В Кремле высказались о подрыве автомобиля в Москве

      Премьер Грузии указал ЕС на коррупцию в Молдавии

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше