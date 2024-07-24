В МИД выразили надежду на скорую работу карт «Мир» в Иране

МИД рассчитывает, что в ближайшем будущем в Ирана заработают карты «Мир»

В России надеются, что карты «Мир» заработают в Иране в ближайшем будущем, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, вопрос сопряжения национальных платежных систем продолжает обсуждаться. «Рассчитываем, что в ближайшем будущем нам удастся решить все проблемы в этой сфере», — сказал дипломат.

Ранее торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен заявил, что страна готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». По его словам, первые соглашения о картах появились еще в 2022 году. Сейчас специалисты работают над техническими нюансами, которые позволят сделать процесс оплаты по российским картам бесперебойным.