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17:13, 24 июля 2024Россия

В Минздраве заявили о сместившимся на 10 лет чувстве возраста у россиян

Глава Минздрава Мурашко заявил, что россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне стали чувствовать себя примерно на 10 лет моложе. О сместившемся ощущении возраста у граждан страны заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время 40-летние люди чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет — на 40. «Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», — подчеркнул министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что потребление алкоголя в России сократилось с 14 до 8 литров в год на человека. Также более с 40 до 19 процентов уменьшилась доля курящих граждан.

В декабре 2023 года заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала «Ленте.ру», что средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин, в том числе из-за особенностей накопления жира. По ее словам, жировые отложения откладываются вокруг органов, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ЖЗЛ
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