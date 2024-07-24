В МВД оценили возможность создания электросамокатной полиции

МВД отвергло идею создания электросамокатной полиции

В МВД сочли нецелесообразным создание электросамокатной полиции — специального подразделения, которое бы контролировало соблюдение правил дорожного движения людей, передвигающихся на таком транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сослались на недостаток личного состава и ограниченность лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, для контроля безопасности дорожного движения уже существует специальное подразделение — Госавтоинспекция, подчеркнули в МВД.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. Предполагалось, что специальная инспекция будет штрафовать электросамокатчиков за опасное вождение, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна, а также беспорядочную парковку самокатов в пешеходных зонах и общественных местах.