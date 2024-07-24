В Польше назвали условие для принятия Украины в Евросоюз

Косиняк-Камыш призвал не принимать Украину в ЕС до урегулирования темы Волыни

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину нельзя принимать в Европейский союз (ЕС) до урегулирования темы Волынской резни. Об этом он высказался в эфире телеканала Polsat.

«Надо сказать четко: вхождения Украины в ЕС не будет, если не будет решен Волынский вопрос», — призвал он.

По мнению министра, Варшава поддерживает Киев по мере возможностей. Однако в отношениях Польши и Украины« не все идеально» из-за нерешенных исторических вопросов.

25 июня в Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины в сообщество. Аналогичные переговоры пройдут с Молдавией. Странам объявят условия для дальнейшего вступления в объединение.