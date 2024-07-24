В посольстве России во Франции отреагировали на задержание россиянина

Посольство России: Франция не уведомляла о задержании россиянина

Париж не уведомлял Москву о задержании россиянина, которого обвиняют якобы в планах дестабилизировать ситуацию во время летних Олимпийских игр. Об этом заявили в посольстве России во Франции, передает РИА Новости.

«Французские власти официальных уведомлений о задержании россиянина в посольство не направляли. В инициативном порядке запросили у них разъяснения. Будем добиваться реакции», — отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее стало известно, что полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в якобы попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Речь идет о россиянине 1984 года рождения. Имя его не называется. Задержанный помещен под стражу.