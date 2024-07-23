Полиция задержала россиянина за «дестабилизацию обстановки» в Париже

Россиянина заподозрили в дестабилизации обстановки во время Олимпиады в Париже

Полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Об этом пишет агентство Le Figaro.

Как отметило издание, возбуждено дело «о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции». «Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», — отметили в парижской прокуратуре.

Речь идет о россиянине 1984 года рождения. Имя его не называется. Задержанный помещен под стражу.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил сотрудникам полиции жевать жвачку на службе в период Олимпийских игр 2024 года в Париже.