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22:44, 23 июля 2024Мир

Полиция задержала россиянина за «дестабилизацию обстановки» в Париже

Россиянина заподозрили в дестабилизации обстановки во время Олимпиады в Париже

Фото: Petter Arvidson / Global Look Press

Полиция в Париже задержала россиянина, которого подозревают в попытке дестабилизации обстановки во время проведения Олимпиады. Об этом пишет агентство Le Figaro.

Как отметило издание, возбуждено дело «о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции». «Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», — отметили в парижской прокуратуре.

Речь идет о россиянине 1984 года рождения. Имя его не называется. Задержанный помещен под стражу.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил сотрудникам полиции жевать жвачку на службе в период Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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      Марина Совина
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