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08:58, 24 июля 2024Мир

В посольстве России заявили о постоянном контакте с Китаем по Украине

Посольство: Россия находится в постоянном контакте с Китаем по Украине

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Россия находится в постоянном контакте с Китаем по конфликту на Украине. Об этом заявили в российском посольстве в КНР, передают «Известия».

«Находимся в постоянном тесном контакте с китайской стороной по ситуации вокруг Украины. В Москве высоко ценят сбалансированные подходы Пекина к украинскому кризису и усилия по содействию его политико-дипломатическому урегулированию, включая выдвигаемые Китаем в этой связи инициативы», — отмечается в заявлении дипломатического представительства.

В посольстве также подчеркнули, что взгляды Россия и Китая по урегулированию конфликта на Украине во многом схожи.

22 июля МИД Китая анонсировал визит украинского министра иностранных дел. Как отмечалось, Кулеба посетит КНР по приглашению Пекина. Визит украинского чиновника пройдет с 23 по 26 июля. На Украине уточняли, что главной темой обсуждений станет поиск путей и роли Китая в разрешении конфликта.

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