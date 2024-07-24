В России чиновники решили сэкономить полмиллиона рублей на раненом бойце СВО

В Нижневартовске чиновники занизили размер выплаты бойцу, раненному на СВО

В Нижневартовске чиновники решили сэкономить полмиллиона рублей за счет раненого участника специальной военной операции (СВО). О том, как бойцу удалось восстановить свое право на получение выплаты в полном объеме, рассказывает «Муксун FM» со ссылкой на органы прокуратуры.

По словам матери военнослужащего, ее сын получил только 500 тысяч рублей из положенного ему миллиона. Надзорное ведомство после проведенной проверки согласилось с доводами россиянки и обратилось с исковым заявлением в суд.

В результате рассмотрения дела требования прокуратуры, действовавшей в интересах участника спецоперации, были удовлетворены. На момент написания материала решение не исполнено.

Ранее в Башкирии вдова другого участника СВО не смогла получить положенных ей выплат из-за того, что рядом с бойцом нашли шесть бутылок водки. На этом основании страховая компания отказала родственникам мужчины в получении «гробовых».

