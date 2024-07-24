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08:46, 24 июля 2024Россия

В России двухлетний ребенок наглотался крысиного яда

В Волгоградской области ребенок наглотался крысиного яда, девочка в больнице

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Волгоградской области двухлетний ребенок наглотался крысиного яда. Об этом сообщает издание «Новости Волгограда».

Девочка случайно употребила отраву во время отдыха в частном доме, куда приехала вместе с родителями. После случившегося ее сразу же госпитализировали.

Доза попавшего в организм девочки яда не представляет угрозы для ее жизни. По словам источника издания в экстренных службах региона, состояние ребенка удовлетворительное.

Ранее в Дагестане трехлетняя девочка напоила младшего брата средством для мытья плит. Это произошло, когда детей на несколько минут оставили без присмотра. Сделав пару глотков, ребенок начал плакать от боли, кожа около его губ покраснела. Родители вызвали мальчику скорую помощь.

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      Алан Босиков
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