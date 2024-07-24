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14:31, 24 июля 2024Экономика

В России оценили количество мошенников-дропперов

ЦБ: база данных регулятора насчитывает тысячи мошеннических счетов дропперов

Фото: freepik / Freepik

В базе данных Центрального Банка Росси насчитывается тысячи мошеннических счетов дропперов. Об этом со ссылкой на пресс-службу регулятора сообщает ТАСС.

По оценке ЦБ, в ближайшее время с блокировкой столкнутся тысячи дропперов, которые обналичивают похищенные деньги. Чтобы усложнить им жизнь, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если от правоохранительных органов поступила информация о них.

Также в пресс-службе Банка России пообещали и дальше совершенствовать правила для банков. Это позволит сократить время, в течение которого пострадавший должен сообщить сведения о счетах мошенников.

Предложенные ЦБ нормы предполагают, что если банк допустил перевод денег на счет, который находится в специальной базе, в течение 30 дней с заявления от пострадавшего украденная сумма должна быть возвращена. Еще одно новшество — двухдневный период охлаждения, в течение которого банк не станет переводить деньги на сомнительный счет, а клиента уведомят о подозрительной операции.

Опрошенные «Известиями» эксперты усомнились, что новые правила, обязывающие банки проверять денежные переводы и возвращать украденные деньги, помешают мошенникам. Может случиться так, что счета мошенника не будет в базе ЦБ, и это позволит ему какое-то время продолжать противозаконную деятельность, допустили они.

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      Вячеслав Агапов
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