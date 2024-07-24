69-я параллель
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20:41, 24 июля 202469-я параллель

В России порассуждали о захвате Западом контроля над Арктикой

Сенатор Джабаров: Запад приложит усилия для захвата контроля над Арктикой
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Запад приложит усилия для захвата контроля над Арктикой в случае ослабления России. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, США опасаются, что Россия сможет реконструировать советскую инфраструктуру на Севере и скооперируется с Китаем для более эффективного использования Севморпути. «Эти опасения небезосновательны», — заявил Джабаров. Он подчеркнул, что Россия способна кратно увеличить грузооборот Севморпути, а суда ледокольного флота страны превосходят аналоги стран НАТО.

«Запад будет прилагать все усилия для того, чтобы в случае ослабления России захватить контроль над регионом. Тем более в Вашингтоне не признают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и считают Северный морской путь экстерриториальным. (...) Россия продолжит развивать Большой Северный морской путь», — подытожил Джабаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российско-китайское взаимодействие в Арктике создает атмосферу стабильности и предсказуемости в регионе.

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      Марк Леонов
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