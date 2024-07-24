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17:33, 24 июля 2024Бывший СССР

В России рассказали о волнениях в окружении Зеленского на фоне заявлений о переговорах

Горбачев: окружение Зеленского начинает нервничать, говоря о переговорах с РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Окружение президента Украины Владимира Зеленского начинает волноваться и нервничать на фоне заявлений о переговорах с Россией. Такое заявление сделал исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев, передает РИА Новости.

«Перемены в избирательной кампании в США не просто насторожили, а испугали Зеленского. Полагаю, встает вопрос о его физическом и политическом выживании, ведь его фигура неразрывно связана с кланом Байдена», — заявил Горбачев.

По его словам, будущее окружение Зеленского стало непредсказуемым из-за «упавших акций президента» США Джо Байдена: «Кто-то начинает нервничать и предпринимать обходные маневры».

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Россией связаны со страхом Зеленского и его команды перед неизвестностью. По мнению аналитика, о страхе Киева свидетельствует визит Кулебы в Китай.

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      Валентин Карант
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