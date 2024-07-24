Минобороны: командующим Дальней авиацией назначен генерал-майор Кувалдин

В России сменился командующий Дальней авиацией — эту должность занял генерал-майор Сергей Кувалдин. Соответствующая информация содержится на сайте Минобороны, передает ТАСС.

На этом посту Кувалдин заменил генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, который стал командующим военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС).

В марте сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Как утверждает суд, командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

Кобылаш — уроженец Одессы. О7 кончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба ВС РФ). В 2008 году получил звание Героя России за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.