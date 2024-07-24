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21:46, 24 июля 2024Россия

В России сменился командующий Дальней авиацией

Минобороны: командующим Дальней авиацией назначен генерал-майор Кувалдин
Сергей Кобылаш и Ким Чен Ын

Сергей Кобылаш и Ким Чен Ын. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

В России сменился командующий Дальней авиацией — эту должность занял генерал-майор Сергей Кувалдин. Соответствующая информация содержится на сайте Минобороны, передает ТАСС.

На этом посту Кувалдин заменил генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, который стал командующим военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС).

В марте сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Как утверждает суд, командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

Кобылаш — уроженец Одессы. О7 кончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В. М. Комарова, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, Военную академию Генерального штаба ВС РФ). В 2008 году получил звание Героя России за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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      Марина Совина
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