Международный уголовный суд хочет арестовать двух российских командующих. Чем они известны?

МУС выдал ордера на арест генерала Сергея Кобалыша и адмирала Виктора Соколова

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова.

Как утверждает суд, командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

В заявлении также сказано, что содержание ордеров объявлено секретным в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования.

СБУ обвинила Кобылаша в посягательстве на территориальную целостность Украины в ходе СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) в январе 2023 года предъявила обвинение командующему дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу. В Telegram-канале украинского ведомства утверждали, что против него якобы собраны доказательства по факту обстрелов гражданских объектов республики.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Также СБУ обвинила российского офицера по статьям 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») и 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит за эти действия, — пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении СБУ.

Также в украинском ведомстве утверждают, что принимают меры для привлечения обвиняемого к ответственности.

Соколова на Украине обвинили «в нарушении законов и обычаев войны»

В мае 2023 года СБУ заочно предъявила обвинение Виктору Соколову «в нарушении законов и обычаев войны». По данным украинского ведомства, на него якобы также собрали доказательную базу.

Виктор Соколов Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

«В период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы по поводу регулярных боевых пусков крылатых ракет "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства», — сказано в сообщении украинского ведомства.

В Госдуме отреагировали на предъявление СБУ подозрения российским военным

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в январе 2023 года заявил, что предъявление СБУ подозрения российским военным — попытка их запугать.

«Это попытка запугать данных военачальников. Эти меры не имеют под собой никакой правовой основы, не имеют никакой логики и здравого смысла», — заявил депутат.

Фото: Eva Plevier / Reuters

Тогда же глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления подозрений российским военным.

В МИД называли действия МУС по отношению к россиянам юридически ничтожными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в марте 2023 года заявила, что страна никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, несмотря на призывы, которые слышит оттуда.

«Это еще более абсурдная ситуация, нежели можно было бы себе представить», — отметила она. Незадолго до этого стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина.

Тогда Захарова подчеркнула, что действия МУС по отношению к россиянам юридически ничтожны.