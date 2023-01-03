В Госдуме отреагировали на предъявление СБУ подозрения российским военным

Депутат Швыткин назвал предъявление СБУ подозрения российским военным попыткой их запугать

Объявление подозрений высокопоставленным российским военным со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) похоже на попытку их запугать, заявил в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он объяснил, как российским властям стоит реагировать на такие действия.

В Telegram-канале украинского ведомства сказано, что против командующего дальней авиации Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морских сил РФ Игоря Осипова собраны доказательства по факту обстрелов гражданских объектов республики.

Это попытка запугать данных военачальников. Эти меры не имеют под собой никакой правовой основы, не имеют никакой логики и здравого смысла Юрий Швыткин депутат Госдумы

Это первые подозрения, которые Киев предъявляет за обстрелы гражданских объектов страны. Речь идет о 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») статьях уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит за эти действия, — пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении СБУ.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за объявления подозрений российским военным. По мнению Юрия Швыткина, расследование будет сложным.

«Это будет достаточно непросто, потому что эти люди находятся на труднодосягаемой территории. Но вместе с тем следственные действия будут проводиться вне зависимости от того, где они находятся. Надеюсь, они будут привлечены к уголовной ответственности и в конечном итоге осуждены», — заявил депутат.

Ранее СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Ей вменяется участие «в финансировании военных группировок страны-агрессора».