Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?

МВД России объявило в розыск судью МУС за oрдер на «арест» Владимира Путина

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинеса, выдавшего ордер на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении МУС от 17 марта говорилось, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».

Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК МВД России

В карточке ведомства при этом не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса России разыскивается судья.

Следственный комитет России (СКР) еще 11 мая обещал объявить в розыск судей МУС Серхио Годинеса, Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, которые вынесли решение о санкции на «арест» российского президента.

В ведомстве отметили, что уголовное преследование Владимира Путина носит заведомо незаконный характер, так как главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

В СКР считают, что в действиях прокурора и судей МУС содержатся признаки преступления: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В розыск в России были объявлены еще четыре члена МУС

С 19 мая 2023 года МВД России объявило в розыск еще четырех членов МУС. Ими стали прокурор Карим Хан, судьи Росарио Айтала и Томоко Аканэ и глава суда Петр Хофманьский. Все они участвовали в подготовке и выдаче ордера на «арест» Путина.

Ассамблея государств-участников Римского статута МУС оценила действия МВД России как попытку запугивания. Там подчеркнули, что глубоко озабочены происходящим, и выразили сожаление в связи с «неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений».

МУС также призвал страны-участники Римского статута активизировать свои усилия по защите суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить способность организации продолжать выполнять свой независимый мандат.

В России назвали ордер МУС на «арест» президента состряпанным в обход всех норм

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, документ МУС является абсурдным. Он отметил, что этот ордер был «состряпан в обход всех норм и правил».

Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями Сергей Лавров министр иностранных дел России

Сергей Лавров также подчеркнул, что МУС является «псевдосудом», который из-за своей необъективности не может считаться легитимным органом.

Россия не признает Римский статут — международный договор, учредивший Международный уголовный суд в Гааге, который также называют международным трибуналом.

Хотя Россия подписала договор 13 сентября 2000 года, власти страны не стали его ратифицировать. Россия оставалась наблюдателем в МУС вплоть до 2016 года, когда президент России Владимир Путин подписал распоряжение о намерении не признавать юрисдикцию суда и не быть участником Римского статута.

Причины своего решения власти объяснять не стали, при этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что такое решение принято ради соблюдения национальных интересов страны.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Решение МУС о выдаче ордера повлияло на зарубежные визиты президента

С момента создания Римского статута Международного уголовного суда и до начала 2003 года документ подписали 139 стран. Но признали его юридическую силу к 2023 году 123 государства. Ратификация Римского статута обязывает страны, признавшие юрисдикцию МУС, выполнять постановления суда, в том числе об аресте лидеров других государств.

Так, в августе 2023 года президент России не смог посетить саммит БРИКС в ЮАР, где ему грозил «арест». Вместо Владимира Путина российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Власти ЮАР были вынуждены искать лазейки, которые бы позволили обеспечить безопасное участие Владимира Путина в саммите БРИКС. Обсуждалось даже принятие специального закона, который укрепил бы суверенитет страны по отношению к международному суду. Однако закон все равно мог бы в конечном итоге быть заблокирован Конституционным судом.

Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом арестовать его. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал Пол Машатиле вице-президент ЮАР

Первый с момента выдачи ордера МУС на «арест» зарубежный визит Владимира Путина состоялся лишь 18 октября. Он посетил форум «Один пояс, один путь» в Китае.