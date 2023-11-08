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01:05, 8 ноября 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС

МВД РФ объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС Годинеса

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России, сообщает ТАСС.

«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Ордеры на арест означают, что Путина и Львову-Белову могут попытаться задержать правоохранители стран — участников статута, если они решат туда приехать.

МИД России опроверг эти обвинения, назвав их ложными. А в Госдуме предложили признать МУС экстремистским, подчеркнув, что он «отрабатывает конкретный политический заказ».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны».

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      Марина Совина
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