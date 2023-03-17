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22:04, 17 марта 2023Россия

В Госдуме предложили признать суд в Гааге экстремистской организацией

Депутат ГД Хамзаев предложил признать МУС в Гааге экстремистской организацией

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил признать Международный уголовный суд (МУС) в Гааге экстремистской организацией. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

По мнению депутата ГД, принятое в отношении российского лидера решение является политическим заказом. «Это никакой не суд. Это аффилированная международная организация, которая отрабатывает конкретный политический заказ», — сказал он.

Ранее МУС выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Марина Совина
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