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12:49, 30 июня 2023Мир

Лавров назвал ордер МУС на «арест» Путина состряпанным в обход всех норм

Лавров: абсурдный ордер МУС на «арест» Путина был состряпан в обход всех норм и правил

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой абсурдным. Об этом он высказался во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр иностранных дел отметил, что этот ордер был «состряпан в обход всех норм и правил». «Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями», — напомнил он.

Лавров отметил, что англосаксы ощущают себя неприкасаемыми. По его словам, они заставили прокурора, который является этническим пакистанцем с британским паспортом, составить ордер с небывалой скоростью в обход всех процедур.

Ранее Лавров заявил, что более 300 украинских детей, которых вывезли в Россию из зоны СВО ради обеспечения их безопасности, были не усыновлены, а временно устроены в российские семьи. Он подчеркнул, что если у этих детей есть родители или родственники, они имеют право их забрать.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что это связано с обвинениями в незаконном вывозе детей с Украины.

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    Виктория Кондратьева
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