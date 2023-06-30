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12:02, 30 июня 2023Мир

Лавров объяснил статус вывезенных с Украины детей

Лавров: 300 украинских детей не усыновили, а временно устроили в российские семьи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более 300 украинских детей, которых эвакуировали в Россию из зоны СВО ради обеспечения их безопасности, были не усыновлены, а временно устроены в российские семьи. О статусе украинских детей высказался глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального брифинга ведомства.

«Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов... Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать», — заявил министр, добавив, что дети распределялись между российскими семьями на основе временной предварительной опеки, и среди них было усыновлено лишь несколько человек.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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    Виктория Кондратьева
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