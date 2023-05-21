В МУС сочли неприемлемым решение России объявить в розыск их прокуроров и судей

Руководство МУС заявило о неприемлемости объявления Россией в розыск его прокурора и судей

Президиум ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) прокомментировало решение России объявить в розыск их прокуроров и судей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, подобные меры со стороны Москвы руководство МУС сочло неприемлемыми. «Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества», — говорится в сообщении.

МУС также призвал страны-участники Римского статута активизировать свои усилия по защите суда, его должностных лиц и персонала и обеспечить способность организации продолжать выполнять свой независимый мандат.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. До этого Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства, который пользуется, отметили в ведомстве, абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств: такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.