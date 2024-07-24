В России спрогнозировали дефицит арбузов

Эксперт Лачугин: поставки арбузов задерживаются из-за жары

В России ожидается дефицит арбузов из-за погоды. Такой прогноз в разговоре с изданием «Абзац» озвучил независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

Он рассказал, что на урожай бахчевых негативно повлияли весенние заморозки, сейчас же арбузы просто «сгорают на полях» из-за сильной жары. Кроме того, аномально теплая погода отражается и на скорости доставки из Астраханской области на московский рынок — в машине не выдерживают жары и закипают. «Понятно, что рано или поздно арбузы все равно довезут, но из-за высоких температур бывают задержки с поставками», — заявил собеседник издания.

При этом на рынке РФ продается все больше импортных ягод. «Это Узбекистан, Иран, Ближний Восток, Израиль, даже из Латинской Америки арбузы поставляют», — рассказал Лачугин. Поставляются из-за рубежа и семена, с которыми у аграриев возникают проблемы. «Нам нужно работать над семеноводством. Это сложный процесс», — подчеркнул эксперт.

По данным аналитического агентства «Чек Индекс», цены на арбузы уже подскочили на 33 процента по сравнению с прошлым летом. Сейчас купить его можно в среднем за 373 рубля, а в Москве за ягоду придется отдать 466 рублей. В основном россияне предпочитают арбузы весом 5-8 килограммов.

Ранее специалист по выращиванию бахчевых культур Роман Пономарев заявил, что у россиян остался последний шанс купить арбуз по низкой цене. По его словам, если в прежние годы наблюдался такой избыток арбузов, что половина к концу сезона просто оставалась на полях, то в 2024 году ситуация иная. Урожай снизился из-за нашествия трипса — мелкого паразита.